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Реставрация старейших храмов Ленобласти стартует в этом году
Сегодня, 8:59
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Реставрация старейших храмов Ленобласти стартует в этом году

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Параллельно завершается выбор генерального подрядчика работ.

Успенский храм и Никольский храм в Старой Ладоге ожидают реставрации. В 2024 году подрядчики начнут разработку проектной и сметной документации для обновления старейших храмов Ленинградской области.

Работы будут проводиться в соборе Успения Пресвятой Богородицы (Свято-Успенский Девичий монастырь), построенном в XII веке, и в соборе Николая Чудотворца, возведенном в конце XIII века. Эти церкви, вероятно, являются старейшими в Ленобласти.

Как сообщил глава регионального комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой на пресс-конференции в ТАСС, средства на разработку проектной и сметной документации уже выделены. Параллельно завершается выбор генерального подрядчика работ.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готова к посевной.

Фото: ВКонтакте / Староладожский Никольский мужской монастырь

Теги: ленобласть, храмы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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