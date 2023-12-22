Ленобласть готова к посевной

С начала года 2,2 млрд рублей господдержки доведены до сельхозпроизводителей Ленинградской области.

С начала года 2,2 млрд рублей господдержки доведены до сельхозпроизводителей Ленинградской области. К посевной закуплены семена, удобрения, ГСМ, техника прошла техосмотр и готова выйти в поле, рассказали в администрации региона.

На совещании по подготовке к посевной губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать систему премирования сельхозпредприятий, которые дополнительно вводят землю в сельскохозяйственный оборот. Губернатор подчеркнул, что земля должна работать, регион должен осваивать ранее неиспользованные земли.

На 2024 год в Ленинградской области запланирована государственная поддержка растениеводства на сумму более 1,9 млрд рублей, 111% к 2023 году.

В Ленобласти стартует голосование за лучшие товары и услуги самозанятых женщин

Фото: администрация Ленобласти