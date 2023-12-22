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Ленобласть готова к посевной
Сегодня, 16:54
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Ленобласть готова к посевной

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С начала года 2,2 млрд рублей господдержки доведены до сельхозпроизводителей Ленинградской области.

С начала года 2,2 млрд рублей господдержки доведены до сельхозпроизводителей Ленинградской области. К посевной закуплены семена, удобрения, ГСМ, техника прошла техосмотр и готова выйти в поле, рассказали в администрации региона.

На совещании по подготовке к посевной губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил разработать систему премирования сельхозпредприятий, которые дополнительно вводят землю в сельскохозяйственный оборот. Губернатор подчеркнул, что земля должна работать, регион должен осваивать ранее неиспользованные земли.

На 2024 год в Ленинградской области запланирована государственная поддержка растениеводства на сумму более 1,9  млрд рублей, 111% к 2023 году.

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Фото: администрация Ленобласти

Теги: посевная, сельское хозяйство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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