В Ленобласти стартует голосование за лучшие товары и услуги самозанятых женщин

В ходе тренинга участники обсуждались важные вопросы, связанные с личным брендом и его влиянием на продажи, актуальными тенденциями в сфере продаж в 2024 году, а также способами привлечения клиентов.

Центр "Мой бизнес" – Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области активно способствует развитию женского бизнеса, проводя различные мероприятия в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Одно из таких мероприятий прошло 5 апреля, когда был организован тренинг "Личный бренд. Взлет продаж", ставший частью проекта по продвижению и развитию бизнеса самозанятых женщин 47-ого региона.

В ходе тренинга участники обсуждались важные вопросы, связанные с личным брендом и его влиянием на продажи, актуальными тенденциями в сфере продаж в 2024 году, а также способами привлечения клиентов. Тренинг проводил опытный специалист по увеличению продаж Алексей Перкулимов.

По завершении тренинга Фонд предоставил возможность всем участницам Проекта по продвижению и развитию бизнеса самозанятых женщин принять участие в открытом голосовании. Десять участниц, набравших наибольшее количество голосов, получат поддержку в виде продвижения их товаров и услуг в интернете и средствах массовой информации.

Пользователи могут ознакомиться с работами участниц и проголосовать за понравившуюся работу, перейдя по ссылке. Голосовать можно только за одну участницу и её бизнес.

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Фото: Pxhere