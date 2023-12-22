Новое расписание ЕГЭ-2024 составили в Ленобласти

Корректировка была внесена для определённых дисциплин, чтобы выпускники могли получить свои результаты и принять решение о пересдаче.

Комитет по образованию Ленинградской области опубликовал проект обновленного расписания ЕГЭ-2024, внесший изменения, устанавливающие два дополнительных дня для пересдачи экзаменов по всем предметам. Несмотря на эти изменения, в комитете подчеркнули, что сроки проведения первых экзаменов и экзаменов по обязательным предметам остаются неизменными.

Корректировка была внесена для определённых дисциплин, чтобы выпускники могли получить свои результаты и принять решение о пересдаче. Кроме того, были скорректированы даты проведения экзаменов в резервные дни.

Таким образом, последним резервным днем для сдачи ЕГЭ по всем предметам был назначен 21 июня - результаты будут предоставлены не позднее 1 июля. В случае пересдачи 4 и 5 июля - результаты выпускники получат вовремя для подачи заявления в вуз.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль "Корюшка идёт!" состоится в Ленобласти 18 мая.

Фото: комитет образования Ленобласти