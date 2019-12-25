В Лужском районе подросток врезался в стену на мопеде

В результате происшествия, подросток из поселка Скреблово был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Во вторник, 18 июня, около 00:00 неподалеку от деревни Госткино в Лужском районе Ленинградской области произошла авария. 16-летний подросток, студент первого курса Морской технической академии, управляя мопедом "Альфа", не справился с управлением и врезался в кирпичную стену гаража.

В результате происшествия, подросток из поселка Скреблово был госпитализирован в состоянии средней тяжести. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы шейного отдела позвоночника и грудной клетки.

В ходе расследования выяснилось, что на мопеде не было регистрационных номеров, а подросток управлял транспортным средством без сопровождения взрослых. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО