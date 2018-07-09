Абитуриенты Ленобласти могут подать заявление в колледж онлайн

Более 3,7 тыс. колледжей из разных регионов России, включая 32 из Ленинградской области, уже подключились к сервису.

Выпускники Ленинградской области теперь могут подать заявление в техникум или колледж и найти будущего работодателя через портал Госуслуги. Приемная кампания стартует 20 июня. Заявления на творческие специальности принимаются до 10 августа, на все остальные – до 15 августа. Если останутся свободные места, прием может быть продлен до 25 ноября.

Более 3,7 тыс. колледжей из разных регионов России, включая 32 из Ленинградской области, уже подключились к сервису. В прошлом году благодаря порталу было подано более полумиллиона заявлений. В этом году добавлен новый функционал – предложения о целевом обучении, что дает студентам возможность получать поддержку во время обучения и гарантию трудоустройства после окончания учебы.

Сервис также доступен для иностранцев, которым потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Ранее мы сообщили о том, что особый противопожарный режим начнет действовать в Ленобласти с 19 июня.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

