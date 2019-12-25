Особый противопожарный режим начнет действовать в Ленобласти с 19 июня

За период с начала пожароопасного сезона по данным на момент подготовки публикации было зафиксировано и ликвидировано 50 лесных пожаров, большинство из которых возникли вследствие неосторожного обращения с огнем.

Особый противопожарный режим в Ленобласти вводится с 19 июня, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провел вице-губернатор Михаил Ильин. Данный шаг обусловлен текущей лесопожарной обстановкой.

За период с начала пожароопасного сезона по данным на момент подготовки публикации было зафиксировано и ликвидировано 50 лесных пожаров, большинство из которых возникли вследствие неосторожного обращения с огнем. В качестве превентивной меры было предложено ограничить проезд автомобилей к рекреационным зонам.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы противопожарной безопасности социальных объектов и бесхозных гидротехнических сооружений. Было отмечено, что за последние два года количество последних сократилось на 18 единиц. Также члены комиссии подчеркнули значимость поддержания исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, поскольку их неисправность стала причиной 106 пожаров с начала текущего года.

Еще одной темой обсуждения стало взаимодействие с операторами связи для передачи сигналов оповещения и экстренной информации. Планируется, что система оповещения населения будет полностью готова к работе к 2026 году.

Ранее мы сообщили о том, что охотнадзор Ленобласти выпустил в дикую природу лосей Калину и Ясеня.

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