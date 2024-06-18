Охотнадзор выпустил в дикую природу лосей Калину и Ясеня

Подросшие лосята шагнули в самостоятельную, взрослую жизнь.

В понедельник, 17 июня, сотрудники Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области выпустили в дикую природу двух "подращенных" лосят. Об этом сообщает пресс-служба регионального Охотнадзора.

Специалисты комитета вместе с ветеринарами и охотпользователями Лодейнопольского района вырастили и обучили необходимым навыкам двух лосят Калину и Ясеня. Несмотря на свои размеры, лось — достаточное хрупкое животное, а одна из привычек, которая нужна лосям в дикой природе: умение бояться людей. Подросшие лосята шагнули в самостоятельную, взрослую жизнь.

Комитет благодарит, всех, кто, так или иначе помогал нам на этом большом пути. Отдельную благодарность выразили Ольге Шершнёвой, которая выходила лосят в самый трудный период.

Ранее мы сообщили о том, что в объектив фотоловушки в Ленобласти попала трапеза лося и медведя.

Видео: Telegram / Охотнадзор 47