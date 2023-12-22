В объектив фотоловушки в Ленобласти попала трапеза лося и медведя

Сначала мимо прошел лось, а позже к месту подкормки подошел медведь.

Охотнадзор 47-ого поделился видео, снятым в один день у кормушки в лесу Ленинградской области. Сначала мимо прошел лось, а позже к месту подкормки подошел медведь.

Комитет по животному миру правительства опубликовал кадры с фотоловушки 28 мая. Специалисты комитета разместили здесь кукурузу. На видео видно, что утром кормушку посетил лось, но он не проявил интереса к пище.

Вечером того же дня кукурузу заметил медведь. Он удобно устроился и начал есть корм.

Ранее мы сообщили о том, что на Финский залив прилетела стая куликов.

Видео: Telegram / Охотнадзор 47