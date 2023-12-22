На Финский залив прилетела стая куликов

Малый веретенник может за 11 дней пролететь без остановки свыше 13 тыс. километров.

На северном берегу Финского залива в Петербурге 24 мая заметили стаю куликов. Об этом сообщает tg-канал "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО".

Ежегодно малые веретенники встречаются на пролете на берегах залива и Ладоге. Обычно наблюдают не более двух куликов. В этом году в регионе их регулярно видели с середины апреля.

Малый веретенник может за 11 дней пролететь без остановки свыше 13 тыс. километров. Рекордными перелетами могут похвастаться кулики популяции, проводящей лето на Аляске и зимующей в Тасмании. Малые веретенники, которые летят транзитом через Петербург, гнездятся в Арктике, а зимуют в Европе и на атлантическом побережье Африки.

Чем объяснить такое рекордное число обычно редких у нас пролетных птиц? Скорее всего, виновата погода, надолго задержавшая птиц в наших краях. Остается надеяться, что за время вынужденной стоянки в Петербурге птицы вдоволь наелись богатых белком беспозвоночых и по прибытии в Арктику смогут благополучно вывести здоровое потомство. Tg-канал "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО"

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Видео, фото: Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО