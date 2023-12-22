В Удельном парке поселились тритоны

Тритоны используют топи для откладывания яиц.

Фотограф Антон Кубышкин заметил в Удельном парке в Петербурге тритонов. Об этом он рассказал в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте" 20 мая.

Антон Кубышкин сообщил, что тритоны используют топи для откладывания яиц, в связи с этим он попросил горожан не бросать мусор в канавы.

Тритончики используют топи для того, чтобы откладывать яйца, то есть вода участвует в процессе размножения. Они такие милые. Давайте поможем тритончикам сохранять популяцию в Удельном парке. Антон Кубышкин, фотограф

По форме тела тритоны напоминают ящериц, но в отличие от них туловище и хвост первых покрыты слизистой кожей. В средней полосе России встречается два представителя рода: обыкновенный и гребенчатый. Антон Кубышкин встретил обычных – их получится отличить по гребню. Кроме того, гребенчатый крупнее – он достигает 18 сантиметров в длину, а обыкновенный – редко больше 10 сантиметров.

Взрослые обыкновенные тритоны ведут одновременно водный и сухопутный образ жизни. У них есть сразу и жабры, и легкие, что позволяет чувствовать себя комфортно на суше и в воде. Такое природное свойство помогает этим животным выживать во время засухи, когда водоем пересыхает. Антон Кубышкин, фотограф

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Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)