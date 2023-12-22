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В карьерах Парка Героев-Пожарных умирает рыба
Сегодня, 14:22
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В карьерах Парка Героев-Пожарных умирает рыба

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Некоторые горожане заметили, что на воде есть масляные пятна.

В карьерах Парка Героев-Пожарных умирает рыба. Об этом рассказали жители Фрунзенского района в tg-канале "В Купчино — жить!".

Фотографии отправил подписчик канала. Комментаторы отметили, что тоже видели мертвую рыбу в водоеме. Некоторые горожане заметили, что на воде есть масляные пятна. Возможно, разлив бензина стал причиной смерти рыб. 

На прошлой неделе одну мертвую рыбу видела на этом месте, а теперь их ещё больше стало.

Екатерина, комментатор

Одни жители считают, что рыбы умирают из-за резкого потепления. Другие думают, что во всем виноваты люди.

Жарко, пруд осушается, вода нагревается, вот и погибают.

Александра, комментатор

Масляные следы на воде говорят о том, что слили химию.

Маркович,  комментатор

Ранее мы писали, что на улице Типанова горела двухкомнатная квартира.

Фото: Telegram / В Купчино — жить!

Теги: купчино, умирает рыба, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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