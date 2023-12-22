В карьерах Парка Героев-Пожарных умирает рыба. Об этом рассказали жители Фрунзенского района в tg-канале "В Купчино — жить!".
Фотографии отправил подписчик канала. Комментаторы отметили, что тоже видели мертвую рыбу в водоеме. Некоторые горожане заметили, что на воде есть масляные пятна. Возможно, разлив бензина стал причиной смерти рыб.
На прошлой неделе одну мертвую рыбу видела на этом месте, а теперь их ещё больше стало.
Екатерина, комментатор
Одни жители считают, что рыбы умирают из-за резкого потепления. Другие думают, что во всем виноваты люди.
Жарко, пруд осушается, вода нагревается, вот и погибают.
Александра, комментатор
Масляные следы на воде говорят о том, что слили химию.
Маркович, комментатор
Ранее мы писали, что на улице Типанова горела двухкомнатная квартира.
Фото: Telegram / В Купчино — жить!
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