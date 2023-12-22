На улице Типанова горела двухкомнатная квартира

Бороться с огнем прибыли 20 спасателей и четыре единицы техники.

Сегодня, 19 мая, в Московском районе произошел пожар. На улице Типанова в доме № 7 горела двухкомнатная квартира. Пламя охватило балкон и комнату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:29. К этому часу огонь распространился по площади шесть квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 20 спасателей и четыре единицы техники. Они потушили квартиру к 13:51. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержан подозреваемый в жестоком избиении своей супруги до смерти.

Фото: Piter.tv