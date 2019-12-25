  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержаны подозреваемые в мошенничестве с квартирой на Типанова за 14 млн рублей
Сегодня, 8:47
137
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержаны подозреваемые в мошенничестве с квартирой на Типанова за 14 млн рублей

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве с покупкой квартиры в Московском районе. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 5 декабря поступило заявление о том, что неизвестные путем обмана купили квартиру на улице Типанова, рыночная стоимость которой составляет 14 млн рублей. Злоумышленники нашли 70-летнего местного жителя и убедили его приватизировать жилье, после чего – продать. 

В тот же день поймали 31-летнюю жительницу Сертолово и 54-летнего петербуржца. Расследование продолжается. 

Ранее на Piter.TV: жительницу Ленобласти подозревают в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей. Фигурантка приобрела жилье на деньги государства. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мошенничество, улица типанова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии