  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительницу Ленобласти подозревают в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей
Сегодня, 14:59
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жительницу Ленобласти подозревают в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей

0 0

Фигурантка приобрела жилье на деньги государства.

Следователи Всеволожска возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при получении выплат) в отношении женщины 42 лет. 

Как рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти 3 декабря, подозреваемая с целью хищения бюджетных средств, при отсутствии законных оснований, по подложным документам получила государственный жилищный сертификат о выделении соцвыплаты на приобретение жилья на сумму 2,9 млн рублей. После фигурантка купила квартиру. 

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге осудили бывшего главу строительного холдинга за обман дольщиков. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии