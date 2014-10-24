Жительницу Ленобласти подозревают в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей

Фигурантка приобрела жилье на деньги государства.

Следователи Всеволожска возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере при получении выплат) в отношении женщины 42 лет.

Как рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти 3 декабря, подозреваемая с целью хищения бюджетных средств, при отсутствии законных оснований, по подложным документам получила государственный жилищный сертификат о выделении соцвыплаты на приобретение жилья на сумму 2,9 млн рублей. После фигурантка купила квартиру.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в Петербурге осудили бывшего главу строительного холдинга за обман дольщиков.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти