В Петербурге осудили бывшего главу строительного холдинга за обман дольщиков

Смирнов получил 9,5 лет колонии за мошенничество на 3,4 миллиарда рублей.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего руководителя строительного холдинга "Норманн" Владимира Смирнова виновным в особо крупном мошенничестве на 3,39 миллиарда рублей и назначил ему 9,5 лет лишения свободы, сообщили 2 декабря в объединенной пресс-службе городских судов. Потерпевшими признаны более 2,5 тысячи дольщиков.

Смирнов занимал должность главы "Норманн-Холдинга", который являлся единственным учредителем компаний "Норминфо" и "Норманн ЛО". Следствие установило, что с июля 2014 года по декабрь 2018 года он привлекал средства дольщиков для строительства жилых комплексов "Десяткино 2.0" и "На Заречной", не имея возможности выполнить обязательства в предусмотренные сроки.

По данным материалов дела, Смирнов похитил почти 3,4 миллиарда рублей. Потерпевшим не была передана ни одна квартира. Вину он не признал. Суд назначил наказание в виде 9,5 лет колонии общего режима. При этом бизнесмена освободили из-под стражи, так как срок содержания в СИЗО с 2019 года был зачтен в срок наказания. В 2020 году холдинг "РСТИ" заключил соглашение с правительством Петербурга о завершении строительства проблемных объектов группы "Норманн", включая жилой комплекс "На Заречной". По графику работы должны были завершиться летом 2023 года, однако объект ввели в эксплуатацию на полгода раньше.

ЖК "Десяткино 2.0" расположен в Мурино Ленинградской области. Строительство началось в 2014 году, но в 2016 году было остановлено. В 2019 году объект передали Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства региона. Весной 2022 года заключен контракт с подрядчиком "Стройтренд". Первые два корпуса сданы весной 2024 года, третий корпус завершен в третьем квартале 2024 года.

