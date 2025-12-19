Андрей Алферов рассказал, как Петербург решил проблему обманутых дольщиков

Это стало ключевым итогом пятилетней работы городского "Управления строительными проектами".

Санкт-Петербург полностью вышел из общероссийского реестра обманутых дольщиков. Это стало ключевым итогом пятилетней работы городского "Управления строительными проектами". За этот период в эксплуатацию удалось ввести 58 проблемных жилых объектов общей площадью 800 тысяч квадратных метров, что эквивалентно 19 100 квартирам. Последние долгострои были сданы в 2024 году.

О том, как город справился с наследием прошлых лет и выстроил новую систему контроля за застройщиками, в интервью порталу "Строительный Петербург" рассказал директор учреждения Андрей Алфёров. По его словам, основная задача "Управления строительными проектами" — возведение социальных объектов на внебюджетные средства, организация работы градостроительной комиссии и недопущение появления новых обманутых дольщиков.

Поворотным моментом стало создание Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга в 2021 году. С этого времени ни один застройщик не может получить разрешение на строительство нового жилого комплекса, не предоставив чёткий план по обеспечению будущих жителей необходимой инфраструктурой: детскими садами, школами и поликлиниками. Это правило стало жёстким барьером для недобросовестных девелоперов.

Алфёров подчеркнул, что город перешёл от "аврального" режима, когда нужно было навёрстывать накопленный до 2020-2021 годов дефицит социальных объектов, к их плановому и синхронному с жильём строительству. Это означает, что новые микрорайоны теперь сдаются сразу с готовой социальной инфраструктурой, что значительно повышает качество жизни горожан и снижает нагрузку на существующие учреждения в спальных районах.

