"Главное — чтобы люди получили свои квартиры": история специалиста, который помог решить проблему обманутых дольщиков в Петербурге

В строительной отрасли есть специалисты, чья работа почти не попадает в новости, хотя именно от неё зависят судьбы тысяч людей. Один из таких специалистов — Эдуард Бережной, начальник управления сопровождения объектов долевого строительства и социальной инфраструктуры СПб ГБУ "Управление строительными проектами".

Свою карьеру он начал как военный строитель. После школы Бережной поступил в Камышинское высшее военно-строительное командное училище и затем служил в нескольких военных округах — Московском, Северо-Кавказском и Ленинградском. После завершения службы в 2003 году он перешёл в гражданскую сферу и начал работать в структурах городского Комитета по строительству Санкт‑Петербурга.

За годы работы специалист участвовал в реализации различных городских проектов: строительстве школ, детских садов, жилых домов и социальных объектов для пожилых людей. Среди заметных проектов он называет возведение здания Театр "Буфф" — одного из первых театров, построенных в Петербурге с нуля в постсоветское время.

В последние годы основная часть его работы связана с сопровождением проектов долевого строительства. По словам специалиста, ключевая задача — не допустить появления новых проблемных домов и помочь завершить уже начатые стройки. В ряде случаев приходилось искать инвесторов, договариваться с банками о финансировании или менять застройщика, чтобы объекты были достроены.

Такая работа редко бывает заметной со стороны, но именно она позволяет людям наконец получить свои квартиры или компенсации. Как отмечает Бережной, специалисты его команды большую часть времени проводят на строительных площадках, контролируя ход работ и помогая решать возникающие проблемы.

Полную версию интервью с Эдуардом Бережным можно прочитать на портале "Строительный Петербург".

Видео: портал "Строительный Петербург"