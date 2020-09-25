Школьники со всей России задали строителям почти 600 вопросов

Определены победители конкурса "Спроси строителя-2025".

В России подвели итоги конкурса "Спроси строителя-2025", участниками которого стали дети и подростки из разных регионов страны. Школьники задавали вопросы о строительстве, архитектуре, городском развитии и современных технологиях. Организаторами проекта выступили Общественный совет при Минстрое России и Министерство строительства и ЖКХ РФ.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", конкурс проходил среди участников от 6 до 17 лет. Работы принимались в трёх форматах: текстовые вопросы, вопросы по истории строительства и видеоролики. По итогам отбора жюри выбрало девять победителей, ещё 20 участников получат специальные призы.

Как рассказала помощник министра строительства и ЖКХ РФ Светлана Кузьменко, в этом году эксперты отметили не только оригинальность работ, но и глубину тем, которые поднимали участники. По её словам, многие вопросы оказались неожиданно серьёзными и показали искренний интерес детей к профессии строителя и устройству городской среды.

Часть видеоработ школьники подготовили с помощью анимационного сервиса "ЖЭКА-МУЛЬТ", созданного Фондом развития территорий. Платформа помогает детям в доступной форме рассказывать о строительстве и жилищно-коммунальной сфере.

Награждение победителей состоится 7 августа в Москве, в преддверии Дня строителя. На церемонии планируется участие представителей профессионального сообщества, образовательных организаций и руководства строительной отрасли. Также некоторые вопросы конкурсантов традиционно прокомментируют министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и председатель Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.

