Команда "Метростроя Северной столицы" выиграла турнир по армрестлингу среди строителей

В Петербурге прошёл турнир по армрестлингу среди сотрудников строительных компаний. Соревнования состоялись 25 апреля и собрали команды из крупнейших организаций города и области. Главным победителем стала команда "Метростроя Северной столицы", которая заняла первое место в общем зачёте. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Участники соревновались в разных весовых категориях. В одной из них — свыше 85 килограммов — лучшим стал представитель "Метростроя Северной столицы" Роман Коверников. Он получил специальный приз "Железная хватка".

По итогам командного зачёта первое место досталось "Метрострою Северной столицы". Вторыми стали спортсмены холдинга РСТИ, третье место заняла команда "Ленметрогипротранса". Также в турнире участвовали команды Группы ЛСР и Setl Group — последняя получила отдельную награду за настойчивость и стремление к победе.

Соревнования прошли в рамках спартакиады строителей "За труд и долголетие", которая объединяет сотрудников отрасли не только в работе, но и в спортивных активностях. Такие мероприятия помогают укреплять командный дух и поддерживать здоровую конкуренцию между компаниями.

Фото: ВКонтакте / Союз строительных объединений и организаций