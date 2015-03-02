Представители Комитета по строительству расскажут в прямом эфире о новых школах и поликлиниках Петербурга

В прямом эфире они обсудят, как развивается строительная отрасль в городе и какие проекты напрямую влияют на качество жизни петербуржцев.

Заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерий Усков и директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алферов 18 февраля 2026 года станут гостями программы "Петербург — город решений".

Как отметил портал "Строительный Петербург", в прямом эфире они обсудят, как развивается строительная отрасль в городе и какие проекты напрямую влияют на качество жизни петербуржцев. В числе ключевых тем — строительство новых школ, больниц и поликлиник, а также итоги последних лет, когда в Петербурге удалось заметно сократить дефицит мест в школах и детских садах.

Валерий Усков и Андрей Алферов также обозначат планы на ближайший год и расскажут, какие социальные объекты готовятся к вводу в эксплуатацию.

Эфир начнётся в 20:00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Санкт-Петербург" и на сайте tvspb.ru.

Фото: портал "Строительный Петербург"