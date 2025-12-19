Инвесторы обеспечили Петербург социальной инфраструктурой: итоги работы Управления строительными проектами

"Управление строительными проектами" – подведомственная структура Комитета по строительству, которая сопровождает возведение школ, детских садов и медицинских учреждений за счёт инвесторов.

В Санкт-Петербурге две трети социальных объектов сегодня возводятся за счёт внебюджетных средств. Об этом в интервью "Строительному Петербургу" рассказал директор СПб ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алфёров, подводя итоги работы учреждения и строительного комплекса города.

"Управление строительными проектами" – подведомственная структура Комитета по строительству, которая сопровождает возведение школ, детских садов и медицинских учреждений за счёт инвесторов. Одним из ключевых направлений работы также стало решение проблемы обманутых дольщиков и подготовка материалов для Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга.

За последние пять лет, по словам Алфёрова, в городе удалось полностью закрыть вопрос с проблемными объектами: введены в эксплуатацию 58 долгостроев общей площадью около 800 тысяч квадратных метров — это более 19 тысяч квартир. В 2024 году Петербург был полностью исключён из федерального реестра обманутых дольщиков.

Серьёзные изменения произошли и в подходе к строительству социальной инфраструктуры. Теперь ни один застройщик не может получить разрешение на строительство жилья без обеспечения кварталов школами, детскими садами и поликлиниками. Если раньше город был вынужден догонять накопившийся дефицит, то сегодня социальные объекты перешли в режим планового строительства.

В 2025 году в Петербурге ввели 113 социальных объектов, из них 74 — за счёт инвесторов. Среди них 17 отдельно стоящих школ, 21 детский сад, два объекта совмещённого образования и 17 учреждений здравоохранения, включая пять поликлиник и кабинеты врачей общей практики. Большинство объектов застройщики передают городу безвозмездно в счёт своих обязательств.

Градостроительная комиссия в прошлом году провела четыре заседания и рассмотрела 66 заявок от девелоперов. По 32 обращениям были приняты положительные решения, что позволило реализовать проекты жилья общей площадью около 1,7 млн квадратных метров.

В 2026 году город планирует сохранить темпы: к вводу запланированы 50 социальных объектов — школы, детские сады и поликлиники. По словам Андрея Алфёрова, ключевым принципом работы остаётся строгое соблюдение регламентов и строительных норм, без которых невозможны безопасность и надёжность.

