Андрей Алфёров: "Петербург ввёл 113 социальных объектов в 2025 году, две трети из них построены застройщиками за свой счёт"

Итоги 2025 года в сфере строительства социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга впечатляют: в эксплуатацию было введено 113 объектов, причём 74 из них, то есть почти две трети, возведены на внебюджетные средства девелоперов. Об этом в интервью порталу "Строительный Петербург" рассказал директор "Управления строительными проектами" Андрей Алфёров.

Среди ключевых достижений прошлого года — 17 новых отдельно стоящих школ, 21 детский сад с современным благоустройством (все прогулочные площадки теперь имеют прорезиненное покрытие, а практически в каждом учреждении есть соляная комната) и 17 объектов здравоохранения. В последнюю категорию вошли пять полноценных поликлиник и 12 кабинетов врачей общей практики (КВОП). Также были введены два объекта совмещённого образования, объединяющих начальную школу и детский сад. Алфёров подчеркнул, что большинство застройщиков передают построенные объекты городу безвозмездно, в счёт своих обязательств, а задача его ведомства — довести каждый объект до полного открытия совместно с районными администрациями.

Важнейшим инструментом, обеспечивающим такой результат, является Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга, созданная по решению губернатора. В 2025 году комиссия провела четыре заседания, рассмотрела 66 обращений от застройщиков и удовлетворила 32 из них. Эти положительные решения открыли путь к строительству около 1,7 миллиона квадратных метров нового жилья, которое будет обеспечено необходимой инфраструктурой с самого начала.

На 2026 год уже сформирован амбициозный план: ввести 50 социальных объектов, включая 10 школ, 3 объекта совмещённого образования, 20 детских садов и 11 поликлинических учреждений, три из которых будут отдельно стоящими поликлиниками.

Отвечая на вопрос о моделях самолётов в своём кабинете, Алфёров провёл параллель между авиацией и строительством. По его мнению, общее заключается в строгом соблюдении регламентов. Как командир воздушного судна не может игнорировать чек-лист, так и в строительстве нельзя отступать от норм и правил, зафиксированных в СНиПах, поскольку любое отклонение грозит серьёзными проблемами.

