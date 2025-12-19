Полиция Северной Осетии уличила лжезастройщика обмане клиентов

Общая сумма ущерба составила 18 млн рублей.

Полиция Северной Осетии уличила лжезастройщика из Владикавказа в обмане клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, 34-летний мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что в период с декабря 2022-го по ноябрь 2024 года злоумышленник заключал с гражданами договоры на строительство модульных домов. Он получал от клиентов предоплату в размере 70% и выполнял лишь небольшой объем работ. Затем лжезастройщик под различными предлогами прекращал строительство и переставал выходить на связь с заказчиками.

От противоправных действий злоумышленника пострадали предварительно восемь жителей республики. Общая сумма ущерба составила 18 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Видео: МВД по Республике Северная Осетия - Алания