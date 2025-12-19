Всего злоумышленники украли керосина на сумму свыше 10,5 млн рублей.

В Подмосковье задержали подозреваемых в краже более 30 тонн авиационного топлива. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники организовали несанкционированное подключение к магистральному трубопроводу Рязань – Москва. Они арендовали ангар рядом с местом вырезки, где разместили емкость для временного хранения нефтепродуктов. В течение полутора месяцев сообщники сливали в нее авиационное топливо. Похищенное перекачивали в цистерну внутри самосвала и перевозили покупателям.

Всего злоумышленники украли более 30 тонн керосина на сумму свыше 10,5 млн рублей. Кроме того, была нарушена нормальная работа продуктопровода по снабжению потребителей. Полицейские задержали подозреваемых с поличным во время закачки в цистерну очередной партии керосина. Возбуждено уголовное дело.

