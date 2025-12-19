Предварительный ущерб составил около 6,8 млн рублей.

В Новосибирске задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что полицейские задержали девятерых подозреваемых в совершении серии фиктивных ДТП. По данным следствия, двое местных жителей организовали криминальный бизнес и вовлекли в него семерых сообщников. Они инсценировали дорожно-транспортные происшествия, а затем оформляли европротоколы без привлечения сотрудников Госавтоинспекции, вписывая в них данные своих знакомых.

Полицейские установили 17 эпизодов мошенничества, совершенных в период с июня 2024-го по январь 2026 года. Предварительный ущерб составил около 6,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА