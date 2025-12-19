Отмечается, что с сентября по ноябрь 2025 года злоумышленник похитил у маркетплейса 280 единиц продукции.

В Саратове курьер маркетплейса уличен в хищении товара более чем на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, юноша с зарегистрированных на подставных лиц аккаунтов заказывал на торговой площадке дорогостоящую электронику, предметы одежды, гаджеты и игрушки. При заказе он выбирал функцию постоплаты и оформлял услугу "доставка курьером". Затем в служебном приложении, действуя уже в качестве посыльного, аферист вызывался доставить заказ из пункта выдачи фактически самому себе. В последующем в программе он отмечал, что товар не был получен покупателем.

Отмечается, что с сентября по ноябрь 2025 года злоумышленник похитил у маркетплейса 280 единиц продукции. Он распродал краденное третьим лицам. После увольнения из маркетплейса в целях конспирации он не показывался по месту прописки, а скрывался у друзей. Возбуждены уголовные дела.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области