В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком избиении своей супруги до смерти

На теле женщины имелись многочисленные гематомы.

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении супруги до смерти. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Василеостровского района 17 мая обратился 44-летний мужчина и сообщил, что обнаружил свою жену без признаков жизни в комнате коммунальной квартиры дома 74 по Большому проспекту Васильевского острова. Прибывшие правоохранители нашли погибшую 47-летнюю женщину. На ее теле имелись многочисленные гематомы.

В тот же день сотрудники полиции по подозрению в совершении этого преступления задержали супруга погибшей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Петербуржец ранее судим за махинации с документами.

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Фото: Piter.TV