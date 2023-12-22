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В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком избиении своей супруги до смерти
Сегодня, 12:45
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В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком избиении своей супруги до смерти

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На теле женщины имелись многочисленные гематомы.

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении супруги до смерти. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Василеостровского района 17 мая обратился 44-летний мужчина и  сообщил, что обнаружил свою жену без признаков жизни в комнате коммунальной квартиры дома 74 по Большому проспекту Васильевского острова. Прибывшие правоохранители нашли погибшую 47-летнюю женщину. На ее теле имелись многочисленные гематомы.

В тот же день сотрудники полиции по подозрению в совершении этого преступления задержали супруга погибшей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Петербуржец ранее судим за махинации с документами.

Ранее на Piter.TV: петербуржец избил девушку руками и сковородкой и отделался условным сроком.

Фото: Piter.TV

Теги: задержан подозреваемый, избил жену до смерти
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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