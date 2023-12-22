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Задержан таксист, ударивший ножом прохожего на улице Седова
Сегодня, 11:01
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Задержан таксист, ударивший ножом прохожего на улице Седова

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские Невского района задержали водителя такси, который ударил ножом прохожего на улице Седова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 1 июня поступила информация о ножевом ранении у продуктового магазина в доме 126 по улице Седова. Прибывший на место происшествия наряд правоохранителей обнаружил травмированного 27-летнего жителя Самарской области. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В тот же день у дома 19 по проспекту Обуховской Обороны сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в причастности к этому преступлению – 22-летнего таксиста. 

Ранее на Piter.TV: в Тосно полиция задержала агрессивного рецидивиста. 

Фото: Piter.TV

Теги: задержан подозреваемый, удар ножом, улица седова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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