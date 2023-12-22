Задержан таксист, ударивший ножом прохожего на улице Седова

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Полицейские Невского района задержали водителя такси, который ударил ножом прохожего на улице Седова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 1 июня поступила информация о ножевом ранении у продуктового магазина в доме 126 по улице Седова. Прибывший на место происшествия наряд правоохранителей обнаружил травмированного 27-летнего жителя Самарской области. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В тот же день у дома 19 по проспекту Обуховской Обороны сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в причастности к этому преступлению – 22-летнего таксиста.

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Фото: Piter.TV