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В Тосно полиция задержала агрессивного рецидивиста
Сегодня, 10:46
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В Тосно полиция задержала агрессивного рецидивиста

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Инцидент произошел у дома 2 по улице  Боярова в  Тосно. Задержанный ударил ножом обидчика во время ссоры.

В Тосно полицейские задержали рецидивиста, который участвовал в поножовщине 30 мая. Из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с проникающим колото-резанным ранением поступил 38-летний житель Тосно. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел у дома 2 по улице  Боярова в  Тосно. Оперативники задержали 40-летнего мужчину. Известно, что за плечами злоумышленника судимости за кражи и наркотики. 

Стражи порядка выяснили, что задержанный ударил ножом обидчика во время ссоры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе задержан курьер мошенников.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, тосно, ударил ножом обидчика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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