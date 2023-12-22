В Тосно полиция задержала агрессивного рецидивиста

Инцидент произошел у дома 2 по улице Боярова в Тосно. Задержанный ударил ножом обидчика во время ссоры.

В Тосно полицейские задержали рецидивиста, который участвовал в поножовщине 30 мая. Из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним с проникающим колото-резанным ранением поступил 38-летний житель Тосно. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома 2 по улице Боярова в Тосно. Оперативники задержали 40-летнего мужчину. Известно, что за плечами злоумышленника судимости за кражи и наркотики.

Стражи порядка выяснили, что задержанный ударил ножом обидчика во время ссоры. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе задержан курьер мошенников.

Фото: Piter.tv