В Василеостровском районе задержан курьер мошенников

Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полицией Василеостровского района задержан курьер мошенников. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 24 мая обратилась 81-летняя жительница дома 27 по улице Беринга. Пенсионерка рассказала полицейским, что стала жертвой мошенников и, поверив в схему с якобы попавшей в ДТП внучкой, передала неизвестному 305 700 рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

У дома 6 корпус 3 по улице Шотмана 29 мая по подозрению в совершении данного преступления был задержан 28-летний петербуржец. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Петербурге учительница перевела на "безопасный" счет 10 млн рублей.

Фото: Piter.TV