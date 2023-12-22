В Петербурге учительница перевела на "безопасный" счет 10 млн рублей

Полицейские разыскивают мошенников, которые оставили учительницу без 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 19 мая.
В полицию Приморского района 17 мая обратилась 53-летняя учительница начальных классов, проживающая в одном из домов по Афонской улице. Доверившись звонившему ей незнакомцу, петербурженка оформила на себя кредит в 10 млн рублей и перевела их на "безопасный" счет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители ведут расследование.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 20 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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