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В Петербурге 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 20 млн рублей
Сегодня, 15:09
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В Петербурге 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам более 20 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

72-летняя жительница Петербурга стала жертвой мошенников, переведя им более 20 млн рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пожилая женщина обратилась в полицию вечером, рассказав, что с 3 февраля по 10 мая ей звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником банковской организации. Он убедил пенсионерку продать свою квартиру и автомобиль, а затем перевести полученные деньги на "безопасный" счет вместе с личными сбережениями. В общей сложности женщина перевела мошенникам 20 382 850 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также штрафа и ограничения свободы на срок до двух лет.

Правоохранительные органы ведут поиск лиц, причастных к мошеннической схеме.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отец и дочь перевели мошенникам почти 30 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество с квартирой, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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