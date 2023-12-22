В Петербурге отец и дочь перевели мошенникам почти 30 млн рублей

Женщина при этом набрала кредитов.

Мошенники выманили у петербургского пенсионера и его дочери почти 30 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 74-летнего жителя Васильевского острова, со 2 по 7 апреля ему звонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Звонивший сообщил пенсионеру, что на его счёте якобы происходят мошеннические действия и уговорил перевести деньги на "безопасный счёт". Пожилой мужчина перевел через различные банкоматы 15 995 000 рублей.

Также в полицию обратилась 45-летняя дочь потерпевшего, проживающая вместе с отцом. Доцент одного из петербургских университетов рассказала, что с 20 марта по 7 апреля её атаковал звонками "сотрудник ФСБ" и говорил о том, что мошенники завладели личными данными петербурженки, и её накопления под угрозой. Кандидат экономических наук набрала кредитов и перевела на неизвестные счета 13 498 100 рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее ещё одни пожилой петербуржец перевёл на "безопасный счёт" 6,2 млн рублей.

Фото: Piter.tv