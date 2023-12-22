Пожилой петербуржец перевёл на "безопасный счёт" 6,2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полиция разыскивает мошенников, обманувших пенсионера в Выборгском районе Петербурга. Подробности сообщили в региональной пресс-службе МВД.

Днём 1 мая в полицию обратился 77-летний пенсионер, проживающий в доме 5 по улице Жени Егоровой, с заявлением о том, что с 12 по 18 апреля ему звонил неизвестный. Звонивший сообщил мужчине, что на его счетах происходят мошеннические действия и убедил перевести сбережения на "безопасный счет".

Пожилой мужчина через различные банкоматы перевел на указанный неизвестным счет 6 215 300 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Петербурге курьер спас пенсионерку от мошенников.

Фото: Piter.tv