В Петербурге курьер спас пенсионерку от мошенников

В посылке обнаружили денежные средства в размере 300 тысяч рублей.

В Петербурге курьер доставки спас пенсионерку от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 29 апреля на улице Академика Константинова. По данным следствия, 87-летняя пенсионерка передала посылку 26-летнему курьеру в подъезде своего дома. Сотрудники сервиса заподозрили что-то неладное с доставкой и решили вскрыть содержимое. В посылке обнаружили денежные средства в размере 300 тысяч рублей, после чего курьер сообщил об этом в полицию.

Также сообщается, что женщина собиралась отправить деньги сыну. Ранее ей позвонил неизвестный, который представился от имени ее сына, и сообщил, что якобы попал в ДТП, и ему нужны были деньги. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на совершение мошенничества в крупном размере".

Ранее мы сообщали, что подросток получил травму на соревнованиях по карате в Петербурге.

Фото: Piter.tv