У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой скуловой кости

Подросток получил травму на соревнованиях по карате в Петербурге. Об этом сообщило агентство новостей "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел 29 апреля в манеже на Теннисной аллее. 17-летний житель Тульской области был госпитализирован в детскую больницу имени Раухфуса. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой скуловой кости и другие травмы. Его состояние оценивается как тяжелое. Выясняются обстоятельства получения травм несовершеннолетним.

Ранее мы сообщали, что двое детей пострадали в результате ДТП с электросамокатами в Петербурге.

Фото: Piter.tv