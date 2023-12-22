Инциденты произошли в Невском и Фрунзенском районах.

Двое детей пострадали в результате ДТП с электросамокатами в Петербурге. Об этом сообщает "Фонтанка".

Первый инцидент произошел в Невском районе города. Пятилетняя девочка была госпитализирована в детскую больницу имени Раухфуса с переломом костей голени со смещением. На нее совершила наезд самокатчица, которая передвигалась по Дальневосточному проспекту.

Второй инцидент зафиксировали во Фрунзенском районе на улице Димитрова. У 14-летнего пострадавшего мальчика, который передвигался на электросамокате, диагностировали сотрясение мозга. Его направили в детскую больницу имени Филатова.

Ранее мы сообщали, что полиция проводит проверку по факту возгорания автомобиля на автодороге "Сортавала".

Фото: Piter.tv