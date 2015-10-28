Форточник украл из квартиры на Рябовском шоссе сейф и травмат

С собой вор также захватил чужой ноутбук и ювелирные изделия.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже сейфа из квартиры на Рябовском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что 9 июля вор проник в квартиру на первом этаже дома №59 по Рябовскому шоссе через открытую форточку. Он вынес из квартиры сейф, в котором находились травматический пистолет Гранд Пауэр Т12, денежные средства в рублях и валюте, ноутбук и ювелирные изделия. Ущерб был оценен в 675 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 42-летний петербуржец, проживавший на проспекте Энтузиастов и ранее неоднократно судимый за кражи. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал. что в баре на Некрасова продавали алкоголь без лицензии.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области