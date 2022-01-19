В баре на Некрасова продавали алкоголь без лицензии

Стражи порядка задержали 41-летнего гендиректора фирмы, владеющей баром. Расследование продолжается.

В Петербурге правоохранители пресекли деятельность бара, незаконно реализовывавшего алкоголь. На улице Некрасова в баре продавали алкоголь без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Центральному району установили в период сентября 2023 по май 2024 года доход от торговли без лицензии составил свыше 150 тыс. рублей.

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Стражи порядка задержали 41-летнего гендиректора фирмы, владеющей баром. Расследование продолжается.

В ходе обыска, проведенного в баре, изъяты торговый POS-терминал и алкогольная продукция. Все изъятое проверят эксперты.

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Видео: Telegram / Петербургская полиция