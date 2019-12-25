На улице Олеко Дундича горела лестничная клетка

В 9-этажном жилом доме на четвертом этаже пламя охватило два квадратных метра.

Сегодня, 13 июля, во Фрунзенском районе произошел пожар. На улице Олеко Дундича в доме № 29 вспыхнула обстановка на лестнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в 05:59. В 9-этажном жилом доме на четвертом этаже пламя охватило два квадратных метра.

На место возгорания прибыли 15 спасателей и три спецмашины. В 6:10 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС спасли двух людей во время пожара в Металлострое.

Фото: Piter.tv