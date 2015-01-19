Сотрудники МЧС спасли двух людей во время пожара в Металлострое

Пламя охватило 18 квадратных метров.

В Металлострое сегодня ночью, 13 июля, произошел пожар. На Центральной улице в доме № 17 загорелась однокомнатная квартира. Пожарные спасли двух людей с верхних этажей. Еще 10 человек были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:08. На место случившегося прибыли три пожарные машины и 14 спасателей. Пламя к тому часу охватило всю площадь квартиры, сотрудники МЧС тушили 18 квадратных метров.

В 01:59 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что в 3-комнатной квартире на Невском жильцы сами потушили пожар.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком