Сотрудники МЧС спасли двух людей во время пожара в Металлострое

В Металлострое сегодня ночью, 13 июля, произошел пожар. На Центральной улице в доме № 17 загорелась однокомнатная квартира. Пожарные спасли двух людей с верхних этажей. Еще 10 человек были эвакуированы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:08. На место случившегося прибыли три пожарные машины и 14 спасателей. Пламя к тому часу охватило всю площадь квартиры, сотрудники МЧС тушили 18 квадратных метров.
В 01:59 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее мы писали, что в 3-комнатной квартире на Невском жильцы сами потушили пожар.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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