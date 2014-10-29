В 3-комнатной квартире на Невском жильцы сами потушили пожар

Позже на место случившегося приехали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сегодня, 12 июля, в Центральном районе произошел пожар. На Невском проспекте в доме № 123, корпус 2, загорелась 3-комнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:21. В квартире происходило горение электрического щита на площади 0,2 "квадрата".

Жильцы дома до прибытия пожарных потушили пламя. Никто не пострадал. Позже на место случившегося приехали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Ломоносове из горящей 10-комнатной квартиры эвакуировали человека.

Фото: Piter.tv