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В 3-комнатной квартире на Невском жильцы сами потушили пожар
Сегодня, 17:34
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В 3-комнатной квартире на Невском жильцы сами потушили пожар

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Позже на место случившегося приехали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сегодня, 12 июля, в Центральном районе произошел пожар. На Невском проспекте в доме № 123, корпус 2, загорелась 3-комнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:21. В квартире происходило горение электрического щита на площади 0,2 "квадрата". 

Жильцы дома до прибытия пожарных потушили пламя. Никто не пострадал. Позже на место случившегося приехали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Ломоносове из горящей 10-комнатной квартиры эвакуировали человека.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, невский проспект, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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