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В Ломоносове из горящей 10-комнатной квартиры эвакуировали человека
Сегодня, 16:32
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В Ломоносове из горящей 10-комнатной квартиры эвакуировали человека

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В комнате горело постельное белье.

В пятницу, 12 июля, в Петродворцовом районе произошел пожар. В Ломоносове на улице Красного Флота в доме № 6, корпус 1, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:13.  В 10-комнатной квартире происходило горение постельных принадлежностей на площади один квадратный метр. 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожарные эвакуировали одного человека.     

В 15:28 постель удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что на Хасанской улице  в квартире горело постельное белье.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, ломоносов, мчс, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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