В Ломоносове из горящей 10-комнатной квартиры эвакуировали человека

В комнате горело постельное белье.

В пятницу, 12 июля, в Петродворцовом районе произошел пожар. В Ломоносове на улице Красного Флота в доме № 6, корпус 1, загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:13. В 10-комнатной квартире происходило горение постельных принадлежностей на площади один квадратный метр.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожарные эвакуировали одного человека.

В 15:28 постель удалось потушить. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что на Хасанской улице в квартире горело постельное белье.

Фото: Piter.tv