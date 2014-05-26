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На Хасанской улице в квартире горело постельное белье
Сегодня, 14:54
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На Хасанской улице в квартире горело постельное белье

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Бороться с огнем прибыли три спецмашины и 15 спасателей. 

Сегодня, 12 июля, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Хасанской улице в доме № 18, корпус 2, горела 4-комнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:54. В комнате площадью 18 квадратных метров, происходило тление постельных принадлежностей на площади 0,5 "квадрата". 

Бороться с огнем прибыли три спецмашины и 15 спасателей.  В 13:08 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в переулке Пирогова вчера утром произошел пожар.

Фото: Pxhere

Теги: горела кровать, мчс, пожар в квартире, хасанская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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