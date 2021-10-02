В переулке Пирогова утром произошел пожар

В доме № 15 горел цокольный этаж.

В Адмиралтейском районе сегодня, 11 июля, произошел пожар. В переулке Пирогова в доме № 15 горело помещение на цокольном этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:34. В 3-этажном здании в помещении площадью восемь квадратных метров происходило горение на площади три "квадрата".

На место случившегося прибыли две пожарные машины и 10 спасателей. В 09:49 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv