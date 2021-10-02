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В переулке Пирогова утром произошел пожар
Сегодня, 10:09
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В переулке Пирогова утром произошел пожар

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В доме № 15 горел цокольный этаж.

В Адмиралтейском районе сегодня, 11 июля, произошел пожар. В переулке Пирогова в доме № 15 горело помещение на цокольном этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:34.  В 3-этажном здании  в помещении площадью восемь квадратных метров происходило горение на площади три "квадрата". 

На место случившегося прибыли две пожарные машины и 10 спасателей. В  09:49 пожар был ликвидирован.               

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.                    

Ранее мы писали, что в Мартышкино ночью сгорел частный дом.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, переулок пирогова, пожар в доме
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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