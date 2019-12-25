В Мартышкино ночью сгорел частный дом

Пожар произошел в Тупиковом переулке. Дом тушили 17 спасателей.

В Петродворцовом районе накануне вечером, 10 июля, произошел пожар. В Тупиковом переулке, 3, загорелся двухэтажный дом. Пламя охватило 96 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:48. В это время в частном доме происходило горение по всей площади.

Бороться с огнем прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. Пожарным удалось ликвидировать пламя к часу ночи.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Народной из-за пожара эвакуировали 15 человек из дома.

Фото: Piter.tv