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На Народной из-за пожара эвакуировали 15 человек из дома
Сегодня, 17:39
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На Народной из-за пожара эвакуировали 15 человек из дома

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В девятиэтажном доме горел чердак.

Сегодня, 10 июля, в Невском районе произошел пожар. На Народной улице в доме № 16 загорелся чердак. Из здания эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:26. В 9-этажном жилом доме происходило горение на площади 8 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. В 17:24 пожар удалось потушить.

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Кораблестроителей в двухкомнатной квартире произошел пожар.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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