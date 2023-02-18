На Народной из-за пожара эвакуировали 15 человек из дома

В девятиэтажном доме горел чердак.

Сегодня, 10 июля, в Невском районе произошел пожар. На Народной улице в доме № 16 загорелся чердак. Из здания эвакуировали 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:26. В 9-этажном жилом доме происходило горение на площади 8 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 17 спасателей и четыре спецмашины. В 17:24 пожар удалось потушить.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Кораблестроителей в двухкомнатной квартире произошел пожар.

Фото: Pxhere