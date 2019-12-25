На улице Кораблестроителей в двухкомнатной квартире произошел пожар

Огонь распространился по площади два квадратных метра.

Сегодня, 10 июля, в Василеостровском районе произошел пожар. На улице Кораблестроителей в доме № 32, корпус 3, вспыхнула кладовая в двухкомнатной квартире. Во время пожара никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Огонь распространился по площади два квадратных метра. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:41.

Пожар тушили 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пламя за 23 минуты.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Парголово произошел пожар на улице Федора Абрамова.

Фото: Pxhere