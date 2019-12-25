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В Парголово произошел пожар на улице Федора Абрамова
Сегодня, 9:10
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В Парголово произошел пожар на улице Федора Абрамова

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В кафе загорелась кухня.

Сегодня, 10 июля, в Выборгском районе произошел пожар. На улице Фёдора Абрамова в доме № 8 загорелось кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:41. В кафе на кухне пламя охватило два квадратных метра. 

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 14 минут.  В 00:55 пожар был ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что на Планерной улице полыхала трехкомнатная квартира.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, парголово, пожар в кафе, улица федора абрамова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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