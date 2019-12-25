В Парголово произошел пожар на улице Федора Абрамова

Сегодня, 10 июля, в Выборгском районе произошел пожар. На улице Фёдора Абрамова в доме № 8 загорелось кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:41. В кафе на кухне пламя охватило два квадратных метра.
Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 14 минут. В 00:55 пожар был ликвидирован.
Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются. В результате случившегося никто не пострадал.
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Фото: Piter.tv
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